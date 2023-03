Masters 1000 Miami, Sinner-Ruusuvuori interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Arriva la pioggia nel corso del primo quarto di finale del Masters 1000 di Miami. Il match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori è stato infatti interrotto all’inizio del secondo set sul punteggio di 6-3 2-0 in favore del numero uno d’Italia. Sin dall’inizio del match le nuvole nere avevano minacciato il gioco sino a quando la minaccia non è diventata realtà. I giocatori in un primo momento sono rimasti in campo, poi sono rientrati negli spogliatoi. Vi terremo aggiornati su tutto quello che accadrà.

22.25 – Nel frattempo continua a piovere. Sarà difficile ricominciare alle 23 in punto

22.10 – Non si riprenderà a giocare prima delle ore 23 italiane: comunicazione ufficiale

22.08 – Continua a piovere su Miami: non fortissimo, ma sicuramente più di prima. La ripresa non avverrà nei prossimi minuti.