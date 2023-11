LIVE – Sinner-Griekspoor, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Griekspoor, secondo incontro di singolare di Italia-Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. L’altoatesino, dopo essersi spinto fino all’ultimo atto delle ATP Finals di Torino, torna subito in scena per provare a consegnare ai suoi compagni e al capitano Filippo Volandri un punto molto significativo. Non ha un compito facile contro il numero uno olandese, già incontrato e battuto con difficoltà quest’anno nella semifinale di Rotterdam.

Quest’ultimo è reduce da una stagione 2023 da applausi. Qui è riuscito a conquistare ben due titoli (Pune e ‘s-Hertogenbosch), spingendosi fino alle porte della top venti. Servirà la migliore versione di Sinner per venire a capo di questo match molto complicato. Da vedere anche come il fisico dell’allievo del duo Vagnozzi-Cahill saprà rispondere dopo una settimana molto dispendiosa come quella appena trascorsa in terra piemontese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Griekspoor pianificati come secondo match della giornata dalle ore 10.00.

SINNER-GRIEKSPOOR