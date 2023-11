Coppa Davis 2023, Sinner non tradisce: batte Griekspoor in due set e consegna l’1-1 all’Italia

Sarà il doppio a decidere la sfida di quarti di finale tra Italia e Olanda nelle Finals di Coppa Davis 2023 in corso di svolgimento a Malaga. Dopo la sconfitta davvero difficile da digerire da parte di Matteo Arnaldi per mano di Botic Van De Zandschulp, ci pensa Jannik Sinner a mettere per il momento le cose a posto. Il recente finalista delle ATP Finals ha bisogno di una mezz’oretta per ingranare, poi domina Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(3) 6-1 e regala il punto dell’1-1 all’Italia. E tra pochi minuti l’altoatesino sarà chiamato a scendere in campo anche in doppio per trascinare l’Italdavis in semifinale.

IL CALENDARIO

I RISULTATI

IL REGOLAMENTO

TABELLONE SEMIFINALI

LA PARTITA – I servizi dominano la prima fase di gara, con entrambi i giocatori che faticano a rendersi pericolosi in risposta. Il primo a riuscirci è Sinner, che sul 4-4 si procura le prime due palle break del match, però ben annullate dall’avversario. L’epilogo non può che essere un altro tie-break, il terzo di giornata a Malaga: qui esce fuori la caratura del campione e Sinner dopo essere partito 0-2 vince sette dei successivi otto punti e conquista il set per 7-6(3).

Griekspoor improvvisamente non sa più come arginare i colpi del numero 4 del ranking mondiale. Prova a verticalizzare appena ne ha l’occasione, ma viene infilato in continuazione dai passanti dell’altoatesino. Il secondo set è a senso unico: Jannik toglie per due volte nel giro di pochi minuti la battuta all’avversario e sale sul 5-0 prima di chiudere 6-1.