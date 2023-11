LIVE – Sinner-Djokovic, semifinale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Djokovic, secondo incontro di singolare di Italia-Serbia nella seconda semifinale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Tra i due si tratta del sesto confronto della carriera, con il serbo che conduce il bilancio degli scontri diretti per 4-1. Ormai si conoscono a memoria, a maggior ragione dopo che nelle recenti ATP Finals di Torino hanno incrociato la racchetta ben due volte nella stessa settimana.

Nella fase a gironi ha prevalso Sinner mentre nell’ultimo atto si è imposto Djokovic. Adesso, dopo aver trascinato le rispettive Nazionali nei quarti di finale, hanno l’obiettivo di conquistare un punto pesantissimo in ottica qualificazione per la finale di domenica. A partire favorito sarà Nole secondo le quote dei bookmakers. L’allievo di Vagnozzi-Cahill tuttavia, come già dimostrato, ha tutte le armi per poter fare partita alla pari e anche qualcosa in più. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Djokovic pianificati come secondo match della giornata dalle ore 12.00.

