Inter-Sampdoria, Stankovic: “Abbiamo lavorato bene in settimana, ci vorrà molta concentrazione”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha parlato prima del match di campionato contro l'Inter. Queste le sue parole in conferenza stampa: "In settimana abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di correggere le cose che sono andate meno bene, che si ripetono soprattutto negli ultimi minuti, quando bisogna tenere alta la concentrazione come in tutto l'arco del match".

Poi aggiunge: “Mi è dispiaciuto non fare interviste lunedì scorso solo perché non ho fatto i complimenti in pubblico ai miei ragazzi. Abbiamo disputato una partita di livello altissimo, tatticamente, fisicamente e umanamente. Con i nostri tifosi stavamo portando a casa una bella vittoria, poi purtroppo è arrivato il pareggio all’ultimo secondo ma la prestazione c’è stata. Questa è l’unica via”.