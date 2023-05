Coppa di Germania 2023: il Lipsia travolge il Friburgo 1-5 e vola in finale

Si è giocata la prima semifinale di DFB Pokal. Vince il Lipsia che batte il Friburgo per 1-4 nella riproposizione della finale dello scorso anno. Partita dominata dai ragazzi di Rose che mantengono il controllo delle operazioni dal primo all’ultimo minuto non concedendo praticamente nulla al Friburgo. 4 gol nei primi 45 minuti: Olmo al 13′, Henrichs al 14′, Szoboszlai al 37′ e Nkunku al 45’+1′. Tutto chiuso? Non proprio, perché al minuto 58′ Josko Gvardiol si fa espellere, con un rosso diretto, lasciando i suoi in 10. Prova a riaprirla poi il Friburgo, con il gol di Gregoritsch, ma nonostante l’uomo in più, i padroni di casa non riescono a sfondare. Al minuto 98′ è poi ancora Szoboszlai che trova la doppietta personale. Risultato finale 1-5 e Lipsia che vola in finale. Mercoledì scoprirà la sua avversaria, che uscirà fuori dalla sfida Stoccarda ed Eintracht Francoforte.