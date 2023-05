Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 2 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2023 per la giornata di martedì 2 maggio. Come da tradizione, lo spettacolo al Foro Italico inizia con una settimana d’anticipo rispetto allo start ufficiale della manifestazione. Iniziano gli incontri dei due tabelloni di prequalificazioni, che assegneranno wild card per le qualificazioni. Di seguito il programma completo, con inizio alle ore 10:00.

PROGRAMMA MARTEDI’ 2 MAGGIO

PIETRANGELI

Ore 10:00 – G.Tabacco vs Potenza

a seguire – Delai vs Ghirardato

a seguire – Furlanetto vs F.Arnaboldi

a seguire – Matteucci vs Pedone

a seguire – Valente/Urgesi vs Bona/Zucchini

CAMPO 1

Ore 10:00 – Giovine vs Troiano

a seguire – Squarcialupi vs Catini

a seguire – Ruggeri vs E.Chiesa

a seguire – Ciavarella vs Ragazzi

a seguire – Capecchi/Fanucci vs Balzerani/Iliev

CAMPO 2

Ore 10:00 – Falcano vs .Gola

a seguire – De Stefano vs Zucchini

a seguire – Maccari vs Forti

a seguire – Serafini vs Pecci

a seguire – Martini/Giacalone vs La Vela/Savoldi

CAMPO 3

Ore 10:00 – Rubini vs Bertoldo

a seguire – F.Tabacco vs Salomone

a seguire – Spigarelli vs Gandolfi

a seguire – Tomasetto vs Sorrentin

a seguire – Piangerelli/Catini vs Odorizzi/Ivaldo

CAMPO 4

Ore 10:00 – Catini vs Baldoni

a seguire – Floris vs Grymalska

a seguire – Valente vs Rocchetti

a seguire – Arcidiacono vs Visentin

a seguire – Perfetti/Dessi vs Calvano/De Giorgi

CAMPO 5

Orario TBD: De Stefano/Zucchini vs Sabino/Troiano

CAMPO 6

Orario TBD: Catini/Noce vs Napolitano/Potenza

CAMPO 12

Ore 10:00 – Turini vs Ricci

a seguire – Rottoli vs Napolitano

a seguire – La Vela vs Ocleppo

a seguire – Modesti vs Carbonaro

a seguire – Stagno/Martellenghi vs Giovine/Viviani

CAMPO 13

Ore 10:00 – Di Nicola vs Ingarao

a seguire – Piraino vs Capecchi

a seguire – Mazza vs Balzerani

a seguire – Guerrieri vs Roncalli

a seguire – Ingarao/Massara vs F.Tabacco/G.Tabacco