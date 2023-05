LIVE – Risultati prequalificazioni Internazionali d’Italia Roma 2023: oggi, venerdì 5 maggio (DIRETTA)

Il live e la diretta testuale della quarta giornata delle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2023 di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. In scena le semifinali dei due tabelloni, ma per quanto riguarda gli uomini le due sfide odierne già garantiranno una wild card ai vincitori. L’ingresso diretto di Francesco Maestrelli nelle qualificazioni ha liberato un invito e così diventano due quelli disponibili. Non ci sarà bisogno, quindi, di giocare una finale. Per le ragazze si tratterà invece, come da programma, del penultimo ostacolo verso il torneo ‘ufficiale’. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11:00 di oggi (venerdì 5 maggio). Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori anche aneddoti ed interviste grazie ai nostri inviati presenti sui campi del Foro Italico.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

IL MONTEPREMI

IL REGOLAMENTO

CAMPO PIETRANGELI

Dalle ore 11:00 – Dalila Spiteri vs. Georgia Pedone

a seguire – Federico Arnaboldi vs. Julian Ocleppo

CAMPO 1

Dalle ore 11:00 – Jessica Bertoldo vs. Melania Delai

a seguire – Stefano Napolitano vs. Giorgio Tabacco