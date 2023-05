Bologna, Orsolini premiato come miglior giocatore del mese di aprile

Il Bologna di Thiago Motta che ha intrigato per la seconda parte di questo campionato passa per la centralità e l’ascesa di Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo con l’ex allenatore del Genoa è totalmente esploso, guadagnosi anche il premio di miglior giocatore del mese di aprile appena trascorso. Nel match del Castellani, poi perso contro l’Empoli di Paolo Zanetti, Orsolini è arrivato a quota 10 gol. Per la prima volta sembra che il talento dell’ex Ascoli sia sbocciato con la prima stagione nella quale Orsolini è riuscito ad andare in doppia cifre con ancora partite da disputare. Orsolini è stato scelto come miglior giocatore del mese di aprile secondo l’Assocalciatori.