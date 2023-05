Atalanta, squadra al lavoro a Zingonia in vista della Juventus: Hojlund in dubbio. Individuale per Lookman

L’Atalanta è attesa da un match decisivo per la sua rincorsa alla Champions League. La squadra di Gasperini dovrà capire se si recupereranno alcune pedine fondamentali fin qui. Certa sarà l’assenza di Palominio, infortunatosi nel match contro lo Spezia dopo che era subentrato a Scalvini. Chi, invece, tenterà di esserci nonostante gli acciacchi fisici sara Hojlund, assente nella gara di mercoledì scorso contro i liguri.

L’attaccante danese ha effettuato un lavoro individuale a causa di una quota di edema fibrillare al muscolo ileo psoas destro. La prognosi ancora non si è sciolta: l’assenza nella gara contro la Juventus potrebbe non essere così scontata, ma al momento Hojlund non ha lavorato in gruppo con Gasperini, quindi, starebbe varando alternative. Individuale per Hojlund così come per Ademola Lookman che è ancora alle prese con la distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi gli attaccanti della Dea, quindi, sarà difficile la convocazione per la sfida contro la Juventus.