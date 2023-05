LIVE risultati italiani primo turno e qualificazioni Internazionali Roma, 9 maggio: DIRETTA

Il live e la diretta sui risultati del primo turno di qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023, per quanto concerne la giornata di oggi, martedì 9 maggio. Ben 10 italiani protagonisti in questa giornata di match, tra qualificazioni maschili e primi turni femminili; Lucrezia Stefanini, Jasmine Paolini, Dalila Spiteri, Franco Agamenone, Andrea Pellegrino, Lisa Pigato, Diletta Cherubini, Francesco Maestrelli, Flavio Cobolli e Stefano Napolitano sono pronti a proporre il meglio di loro stessi per un obiettivo comune: brillare in quel di Roma, sul rosso italiano tanto prestigioso. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sui match degli azzurri, a partire dalle ore 11.00.

CAMPO CENTRALE

Xiyu Wang vs Lucrezia Stefanini

Jasmine Paolini vs Xinyu Wang

Caty McNally vs Dalila Spiteri

GRAND STAND ARENA

Alexandre Muller vs Franco Agamenone

Alexei Popyrin vs Andrea Pellegrino

CAMPO 12

Diletta Cherubini vs Lisa Pigato

CAMPO 2

Francesco Maestrelli vs Pedro Martinez

Emilio Nava vs Flavio Cobolli

Stefano Napolitano vs Maximilian Marterer