LIVE – Repubblica Ceca-Australia, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Repubblica Ceca-Australia, incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena che, come ormai da tradizione, sarà il teatro di due incontri di singolare più, eventualmente, del match di doppio risolutivo. I cechi possono contare su una formazione molto giovane, che ha in Jiri Lehecka e Tomas Machac le sue indiscusse punte di diamante. Gli oceanici, invece, possono contare su un organico più esperto e nelle loro fila, tra gli altri, c’è anche Alex De Minaur. Sarà proprio l’Australia a partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per la Nazionale vincitrice c’è il pass per la semifinale contro la Finlandia, che nel primo quarto di finale ha avuto la meglio per 2-1 nei confronti del Canada. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con le due Nazionali che daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 16.00.

COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV

IL CALENDARIO

IL REGOLAMENTO

RISULTATI E CLASSIFICHE

TABELLONE SEMIFINALI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

REPUBBLICA CECA-AUSTRALIA (quarti di finale Coppa Davis 2023)