Formula 1, Turrini: “Leclerc e Sainz rinnovano con la Ferrari”, Marca smentisce

“Presto ci sarà una comunicazione ufficiale: Leclerc e Sainz rimarranno alla Ferrari oltre il 2024. Charles e Carlos proveranno a vincere il Mondiale vestiti di rosso“. Lo riporta il giornalista italiano Leo Turrini, dando per scontato che il rinnovo di entrambi i piloti sia già chiuso. Marca, quotidiano spagnolo, conferma che ancora non c’è stata alcuna firma, anche se non è da escludere che ciò avvenga nelle prossime settimane.

Per tutta la stagione, la Ferrari ha più volte insistito sul fatto che il prolungamento del contratto di Carlos Sainz e Charles Leclerc (entrambi in scadenza nel 2024) non era una questione che li preoccupava. L’armonia tra loro era buona e avevano questioni sportive più importanti di cui occuparsi. Pertanto, lo stesso direttore della squadra, Frederic Vasseur, ha assicurato che le trattative sarebbero arrivate alla fine del percorso.

Il pilota spagnolo ha condiviso lo stesso discorso: “Mi trovo bene con la macchina; sono felice di essere alla Ferrari, penso che stiamo andando nella direzione giusta. L’inverno sarà un buon momento per parlare del futuro: se loro sono contenti di me e io sono felice con loro, non vedo perché debba esserci un problema“, ha riconosciuto durante il GP di Las Vegas. Mentre Leclerc ha anche assicurato di “non avere fretta di rinnovare” al rientro dalla sosta.

La mancanza di una sola gara al termine avvicina il momento delle trattative. La probabilità che Sainz e Leclerc rinnovino è alta. Entrambi hanno contratti fino alla fine del 2024 e si prevede che il prolungamento sarà di almeno due anni, fino al 2026 , come di consueto in Formula 1.

La Scuderia dispone di uno degli accoppiamenti di piloti più equilibrati sulla griglia. Nel 2023, in assenza del solo GP di Abu Dhabi, lo spagnolo precede il monegasco di soli 12 punti.