LIVE – Lehecka-De Minaur, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Lehecka-De Minaur, secondo incontro di singolare di Repubblica Ceca-Australia nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Il confronto entra nel vivo e rischia di essere deciso giù da questo secondo match, che mette in palio un punto pesante. Lehecka non ha convinto nel finale di stagione, ma resta un giocatore ostico che ha sempre fatto bene in Davis. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà tuttavia De Minaur. Tra i due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match di Coppa Davis 2023 tra Lehecka e De Minaur, pianificato come secondo incontro a partire dalle ore 16.00.

COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV

IL CALENDARIO

I RISULTATI

IL REGOLAMENTO

TABELLONE SEMIFINALI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LEHECKA-DE MINAUR