LIVE – Passaro-Verdasco, primo turno Atp Barcellona 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Passaro-Verdasco, incontro valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Debutto alla portata per il tennista azzurro, che sfida il veterano spagnolo, in tabellone grazie a una wild card. Verdasco, ormai agli sgoccioli della sua carriera, non sta vivendo una grande stagione ed è reduce da quattro sconfitte consecutive. Passaro ha invece conquistato la semifinale del Challenger di Siviglia la scorsa settimana e punta a confermarsi. Il match sarà il primo di giornata a partire dalle 11:00 sulla ‘Pista Rafa Nadal’ del torneo catalano e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

PASSARO-VERDASCO (Ore 11:00)