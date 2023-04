AS rivela: UEFA pronta ad escludere il Barcellona dalla Champions dopo il caso Negreira

L’UEFA, attraverso il proprio Comitato Etico e Disciplinare, ha ritenuto che, per quanto concerne il Barcellona e il caso Negreira, ci siano argomenti sufficienti per procedere rapidamente all’apertura di un’indagine, ai sensi dell’articolo 31.4 del proprio regolamento. Secondo AS, “la UEFA potrebbe persino decidere di scavalcare il Comitato per sanzionare immediatamente il Barça ed escluderlo dalla prossima edizione della Champions League. Del resto, qualche giorno fa lo stesso Ceferin aveva definito la situazione come una delle più gravi che abbia mai visto nel calcio”.