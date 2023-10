Paolini-Yuan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Pechino 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Yue Yuan nel secondo turno del WTA 1000 di Pechino 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della capitale cinese. La toscana torna in campo dopo le tre ore di gioco per piegare in rimonta la resistenza della brasiliana Beatriz Haddad Maia, quindicesima testa di serie della manifestazione. Tra lei ed un altro prestigioso ottavo di finale c’è la wild card locale, classificata ben oltre le prime cento giocatrici del mondo.

Quest’ultima, tuttavia, all’esordio ha sorpreso tutti sconfiggendo in rimonta la più quotata belga Elise Mertens. Paolini, complici il buon momento di forma e la sua posizione nettamente più avanzata nel ranking, partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. Con la sua avversaria non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. Jasmine in caso di vittoria sulla venticinquenne asiatica troverebbe al prossimo ostacolo una tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del seeding, oppure la qualificata britannica Katie Boulter.

Paolini e Yuan scenderanno in campo oggi (lunedì 2 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 06:30 italiane (le 12.30 locali) sul Moon Court (al termine del match di primo turno tra l’altra cinese Wang Xinyu e la wild card russa Vera Zvonareva). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Paolini e Yuan garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.