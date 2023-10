Newcastle, sugli spalti lo stendardo per Tonali: “Forza Sandro”

La tifoseria del Newcastle si schiera al fianco di Sandro Tonali in occasione del match con il Crystal Palace, dopo il caso scommesse che ha coinvolto il centrocampista azzurro. Il tecnico della squadra inglese, Eddie Howe, ieri aveva detto di non escludere la possibilità di impiegare il centrocampista nonostante le due settimane difficili trascorse, ma l’ex rossonero siede solo in panchina. I tifosi di casa hanno comunque espresso la loro vicinanza al giocatore italiano sfoggiando lo stendardo che da inizio stagione campeggia sulle tribune di a St.James Park: “Forza Sandro”, si legge nel messaggio.