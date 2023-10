LIVE – Paolini-Siegemund 6-0 7-5, quarti di finale Wta Zhengzhou 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Siegemund, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor). La toscana torna in scena dopo il rocambolesco ottavo di finale vinto contro la francese Caroline Garcia, a cui ha annullato ben quattro match point (tre consecutivi) nel corso del terzo e decisivo set. Tra lei ed un posto in semifinale c’è l’esperta tedesca, che al secondo turno ha sorpreso la numero sedici del ranking mondiale ovvero la russa Liudmila Samsonova. Il bilancio degli scontri diretti si trova in perfetta parità (1-1) ma è poco indicativo.

Le due partite, infatti, sono andate in scena tra il 2018 ed il 2019 sulla terra rossa. Paolini partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers rispetto alla teutonica. Quest’ultima, tuttavia, è un’avversaria di grande acume tattico e servirà tutta la lucidità dell’azzurra per venire a capo dell’impegno. Per la vincitrice c’è in palio la semifinale contro una tra la cinese Qinwen Zheng oppure l’ucraina Anhelina Kalinina. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Siegemund pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 10.00 locali (le 16.00 locali).

PAOLINI-SIEGEMUND 6-0 7-5

LA CRONACA DELL’INCONTRO

GAME, SET, MATCH PAOLINI! La quinta chance è quella buona. Jasmine supera Laura Siegemund per 6-0 7-5 e vola in semifinale.

SECONDO SET – Se ne va anche la quarta palla match. Paolini non riesce a chiudere in nessun modo. 40-40

SECONDO SET – Bravissima la tedesca, che salva anche il terzo match point grazie ad una fulminante accelerazione di dritto, seguita poi dallo schiaffo al volo. 40-40

SECONDO SET – Paolini non trova profondità con la risposta, Siegemund la punisce. Salvati due match point, 40-40

SECONDO SET – Grazie a uno splendido dritto in corsa, Paolini tiene il servizio a 15 e si assicura almeno il tie-break. 6-5

SECONDO SET – Non trema Siegemund, che mantiene i nervi saldi e con coraggio porta a casa il game del 5-5. Si va a oltranza.

SECONDO SET – Nel momento del bisogno, Paolini torna a vincere un game e si riporta al comando. 5-4

SECONDO SET – Prosegue il momento positivo della tedesca, capace di recuperare da 15-30 (dopo due doppi falli) e avere la meglio ai vantaggi. Ristabilita la parità, 4-4

SECONDO SET – Break Siegemund! La prima di servizio abbandona Paolini, che subisce il break ai vantaggi. Attenzione al ritorno della tedesca, la quale può vantare anche l’inerzia dalla sua parte. 4-3

SECONDO SET – Anche Siegemund tiene agevolmente la battuta. 4-2

SECONDO SET – Altro comodo game per l’azzurra, capace di salire sul 4-1.

SECONDO SET – Dopo quasi un’ora di gioco, Siegemund riesce finalmente a vincere un game. E lo fa recuperando dal 15-40, grazie a quattro punti di fila. 3-1

SECONDO SET – Perfetta Paolini: annulla una palla break grazie al servizio e, con grande freddezza, la spunta ai vantaggi. 3-0

SECONDO SET – Break Paolini! Continua a non funzionare il dropshot della tedesca, che perde l’ottavo game su otto. 2-0

SECONDO SET – Inarrestabile Jasmine. Turno di battuta a 0 per inaugurare la nuova frazione. 1-0

PRIMO SET PAOLINI! L’azzurra domina il primo parziale e se lo aggiudica per 6-0 in 32 minuti di gioco. Emblematico il doppio fallo commesso da Siegemund sull’unica palla game del set.

PRIMO SET – Jasmine spreca due chance di 5-0, ma riesce poi a cavarsela ai vantaggi, incrementando il proprio vantaggio. Siegemund in grande difficoltà. 5-0

PRIMO SET – Break Paolini! Ancora a segno la giocatrice toscana, brava a mettere pressione alla rivale e costringerla a commettere tanti gratuiti. 4-0

PRIMO SET – L’azzurra consolida il break e allunga sul 3-0. Per il momento è lei a vincere il braccio di ferro da fondocampo.

PRIMO SET – Break Paolini! Lungo il rovescio della tedesca. Alla terza chance arriva il break per Jasmine: 2-0.

PRIMO SET – Comincia col piede giusto il match per l’azzurra, brava a tenere la battuta a 30. 1-0

PRIMO SET – Si parte, al servizio Paolini!

10.52 – Al via il riscaldamento!

10.50 – Le giocatrici sono finalmente scese in campo. Manca sempre meno all’inizio dell’incontro.

10.40 – L’incontro di doppio è appena terminato. A breve dunque sarà il momento di Jasmine Paolini e Laura Siegemund, pronte a contendersi l’accesso alla semifinale.

9.05 – Il match è stato posticipato alle ore 10.30. In virtù del ritiro di Jabeur, è stato infatti spostato un doppio sul Center Court. Ciò vuol dire che Paolini e Siegemund scenderanno in campo non prima delle 10.00 (ma verosimilmente più tardi visto che il doppio deve ancora iniziare).