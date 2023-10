Wta Zhengzhou 2023, Paolini continua a brillare: 6-0 7-5 a Siegemund per approdare in semifinale

Quinta vittoria negli ultimi sei match disputati per Jasmine Paolini, che ha superato con il punteggio di 6-0 7-5 Laura Siegemund per volare in semifinale nel torneo WTA 500 di Zhengzhou 2023. Prosegue l’ottimo finale di stagione della tennista azzurra, che ha rischiato di complicarsi la vita in un match quasi già vinto (era avanti 6-0 3-0 40-15) ma è riuscita ad imporsi in due set e raggiungere la semifinale più importante della carriera. In attesa di scoprire la sua prossima avversaria, che sarà la vincente del match Kalinina-Zheng, Paolini si gode il debutto in top 30 – seppur virtuale – e consolida lo status di numero uno d’Italia.

CRONACA – Primo set a senso unico in cui Paolini prende in mano il pallino del gioco fin da subito e domina in lungo e in largo. Il break conquistato nel secondo gioco mette in discesa il cammino dell’azzurra, che non rinuncia al braccio di ferro da fondocampo ed è brava a costringere spesso all’errore la sua avversaria, incapace di tenere un certo ritmo. La fotografia del primo parziale è il doppio fallo commesso da Siegemund sul 40-30 nel sesto gioco, unica palla game di tutto il set. Per Jasmine è dunque un gioco da ragazzi prevalere per 6-0 in appena 32 minuti di gioco.

Il copione non sembra cambiare nella seconda frazione, dove l’azzurra parte bene e ottiene subito un break in avvio. Le due palle break non sfruttate nel quarto gioco risulteranno però molto pesanti dato che daranno il via alla rimonta di Siegemund. La tedesca infatti si sblocca e inizia a mettere in difficoltà Paolini game dopo game, riuscendo prima a recuperare il break di ritardo e poi ad impattare sul 4-4. Jasmine tuttavia non si è disunita e, grazie a due ottimi turni di servizio, si è garantita almeno il tie-break. Tie-break che poi non ha dovuto neppure giocare in virtù del break arrivato nel dodicesimo gioco, in cui ha avuto bisogno di ben cinque match point e tanta pazienza per avere la meglio, qualificandosi così per il penultimo atto del torneo.