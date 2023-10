Paolini-Siegemund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Laura Siegemund nei quarti di finale del WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. La toscana torna in scena dopo il rocambolesco ottavo di finale vinto contro la francese Caroline Garcia, a cui ha annullato ben quattro match point (tre consecutivi) nel corso del terzo e decisivo set. Tra lei ed un posto in semifinale c’è l’esperta tedesca, che al secondo turno ha sorpreso la numero sedici del ranking mondiale ovvero la russa Liudmila Samsonova.

Il bilancio degli scontri diretti si trova in perfetta parità (1-1) ma è poco indicativo. Le due partite, infatti, sono andate in scena tra il 2018 ed il 2019 sulla terra rossa. Paolini partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers rispetto alla teutonica. Quest’ultima, tuttavia, è un’avversaria di grande acume tattico e servirà tutta la lucidità dell’azzurra per venire a capo dell’impegno. Per la vincitrice c’è in palio la semifinale contro una tra la cinese Qinwen Zheng oppure l’ucraina Anhelina Kalinina.

Paolini e Siegemund scenderanno in campo oggi (venerdì 13 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 10.00 locali (le 16.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di quarti di finale tra Paolini e Siegemund garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.