F1, McLaren: ingaggiato il giovane pilota Gabriel Bortoleto

New entry in casa McLaren. Gabriel Bortoleto, campione del mondo Formula 3, lavorerà allo sviluppo della monoposto del prossimo anno. Per il momento, Bortoleto, si unisce a Pato O’Ward, Ryo Hirakawa e Ugo Ugochukwu in veste di collaudatore per la scuderia britannica. Da capire se il prossimo anno, il 18enne, ricoprirà anche il ruolo di terzo pilota, con Norris e Piastri confermati come piloti ufficiali anche per il 2024, oppure correrà in Formula 2.