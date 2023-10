LIVE – Paolini-Mertens, finale Wta Monastir 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Mertens, incontro valevole per l’ultimo atto del torneo WTA 250 di Monastir 2023 (cemento outdoor). Quarta finale della carriera (la seconda stagionale dopo quella persa a fine luglio sul rosso di Palermo) per la toscana, che in semifinale ha sconfitto alla distanza la veterana ucraina Lesia Tsurenko. Tutto più facile, invece, per la belga, che ha lasciato solamente tre giochi alla transalpina Clara Burel. Proprio quest’ultima partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers nei confronti di Paolini.

In carriera, infatti, può vantare ben sette titoli sul circuito maggiore e anche un best ranking di numero dodici al mondo raggiunto nel novembre del 2018. Mertens, inoltre, conduce addirittura per 3-1 nel bilancio degli scontri diretti. Paolini, tuttavia, si trova in un momento di forma migliore rispetto all’esperta avversaria e vuole provare a coronare la propria settimana da sogno. In palio per lei c’è il secondo titolo tra le grandi dopo quello conquistato due anni fa sui campi sloveni di Portoroz, anche in quell’occasione sul cemento outdoor. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Mertens pianificate sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 15.00 italiane (le 14.00 locali).

