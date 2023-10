Bayern, caso Mazraoui: il marocchino rientra in squadra

Noussair Mazraoui torna ad allenarsi in squadra. Il terzino marocchino aveva scatenato, settimana scorsa, un polverone schierandosi politicamente dal lato della Palestina nel conflitto contro Israele, subendo ampie critiche in Germania. Questa scelta aveva costretto il Bayern a prendere una posizione ufficiale sul caso. Il tecnico però ha parlando di ‘misunderstanding” negli ultimi giorni, tanto che il giocatore è tornato ufficialmente in squadra.