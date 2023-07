LIVE – Paolini-Kvitova, primo turno Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Kvitova, incontro valevole per il primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Impegno sulla carta a dir poco complicato per la tennista di Bagni di Lucca, che si troverà ad esordire contro una due volte vincitrice di questo prestigioso torneo. La ceca, che in questa stagione è rientrata tra le prime dieci del ranking mondiale ed è reduce da un trionfo due settimane fa a Berlino, parte ovviamente con tutti i favori del pronostico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con le due giocatrici programmate come terzo match della giornata sul Court 2 dalle 12:00 italiane (al termine della prosecuzione di Evans-Halys).

COME SEGUIRE PAOLINI-KVITOVA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE PAOLINI-KVITOVA