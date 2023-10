LIVE – Paolini-Cornet, primo turno Wta Monastir 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Cornet, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023 (cemento outdoor). L’azzurra, fresca d’ingresso tra le prime trenta giocatrici del mondo, è la prima testa di serie dell’appuntamento nordafricano. Qui si presenta dopo la bella semifinale conquistata a Zhengzhou, dove si è arresa con onore di fronte alla futura vincitrice ovvero la cinese Qinwen Zheng. Per lei c’è ora un debutto non semplice contro la veterana transalpina, uscita dalla top cento ma sempre molto pericolosa da affrontare soprattutto sulle superfici rapide.

Il bilancio dei precedenti sorride proprio alla francese, in vantaggio per 2-1 nei confronti di Paolini. Quest’ultima, tuttavia, è in splendida forma e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Ci sono tutti gli ingredienti per poter conquistare un posto agli ottavi di finale. Qui la toscana troverebbe eventualmente una tra la spagnola Marina Bassols oppure la diciassettenne croata Petra Marcinko, entrata in tabellone grazie ad una wild card. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Cornet pianificate come quarto e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali).

COME SEGUIRE PAOLINI-CORNET IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

PAOLINI-CORNET (primo turno WTA 250 Monastir 2023)