Qualificazioni Europei 2024: Zaynutdinov trascina il Kazakistan, la Finlandia cede sul finale

Il Kazakistan la ribalta sul finale, termina 1-2 la sfida contro la Finlandia, valevole per l’ottava giornata delle Qualificazioni Europe. I padroni di casa firmano il vantaggio al 28esimo minuto con Taylor che su punizione, lascia partire un missile dalla distanza, spiazzando il portiere avversario. Nella ripresa arriva l’occasione del pareggio da parte della formazione di Adiev: il tocco di mano in area di Hoskonen viene riguardato al var, l’arbitro concede questa volta il rigore. E’ Zaynutdinov al 77’ a posizionarsi sul dischetto, trasformando bene sulla destra e portando il punteggio sul pareggio. E’ ancora il centrocampista numero 19 ad andare a segno all’ultimo istante con un colpo di testa da lontano. I Kazakistani salgono così in terza posizione a quota 15, restano a 12 i padroni di casa.