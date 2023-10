Napoli, sorpresa De Laurentiis a Castel Volturno: seguirà gli allenamenti fino a sabato

Aurelio De Laurentiis non era presente all’allenamento di questa mattina del Napoli, ma al contrario delle previsioni è arrivato a Castel Volturno nel pomeriggio. Come riporta Radio Marte infatti, il presidente dei campioni d’Italia ha deciso di trascorrere il suo pomeriggio al Konami Training Center, dove si è intrattenuto assieme agli altri dirigenti della società partenopea. Il numero uno del club azzurro ha voluto sapere e capire di persona il momento della squadra, che affronterà il nuovo tour de force senza Osimhen, reduce da un infortunio in nazionale con la sua Nigeria. De Laurentiis seguirà gli allenamenti fino alla trasferta di sabato contro l’Hellas Verona.