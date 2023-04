LIVE – Nardi-Kecmanovic, primo turno Atp Estoril 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nardi-Kecmanovic, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Estoril 2023 (terra battuta). Esordio non semplice per il giovane pesarese, opposto immediatamente alla testa di serie numero sei della manifestazione. Il serbo è un cliente particolarmente scomodo sul rosso, superficie leggermente più indigesta per il tennis del classe 2003 italiano. Da qualche anno si trova ormai fisso tra i migliori giocatori del mondo ed in questa stagione ha già conquistato una finale sul veloce outdoor di Delray Beach.

Nardi si è espresso su buoni livelli nel circuito minore ma adesso è alla ricerca di un grande risultato su quello maggiore per salire per tentare di salire ulteriormente in classifica. Secondo le quote dei bookmakers sarà il balcanico a partire con i favori del pronostico rispetto a Nardi. Tra i due sarà il primo confronto diretto in carriera. In palio c’è un secondo turno contro uno tra l’austriaco Jurij Rodionov oppure il veterano spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Nardi e Kecmanovic pianificati come incontro d’apertura sul Court CTE a partire dalle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali).

