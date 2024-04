LIVE – Nadal-De Minaur, secondo turno Atp Barcellona 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nadal-De Minaur, incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024 (terra rossa). Il dodici volte vincitore dell’evento ha debuttato lasciando solamente cinque giochi all’azzurro Flavio Cobolli. Tra lui e gli ottavi di finale contro uno tra il tedesco Daniel Altmaier oppure il transalpino Arthur Fils, c’è l’australiano, che al primo turno ha potuto beneficiare di un bye in qualità di quarta forza del tabellone. Il fenomeno spagnolo guida il bilancio dei precedenti per 3-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il tennista aussie, infatti, nonostante un grande avvio di stagione, può andare in grande difficoltà su una superficie così lenta. Da monitorare, però, ci sono soprattutto le condizioni fisiche di Nadal, che non era al via in un torneo ufficiale da inizio gennaio per via dei noti infortuni. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sulla Pista Rafa Nadal, con inizio fissato non prima delle ore 16.00.

