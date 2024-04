Europei Under 19, sorteggiati i gironi. Corradi (ct Italia): “Semifinale obiettivo minimo”

Saranno Irlanda del Nord, Norvegia e Ucraina le avversarie dell’Italia Under 19 nell’Europeo di categoria, in programma a Belfast il prossimo luglio. Gli azzurrini sono campioni in carica – lo scorso anno i ragazzi di Bollini superarono in finale il Portogallo, decisivo un gol di Kayode – e proveranno a confermarsi. Nell’altro girone, invece, sono state sorteggiate Danimarca, Turchia, Francia e Spagna.

“Questa è la competizione più difficile perché si qualificano solo le prime dei gironi dell’Elite Round. Siamo chiamati a rappresentare l’Italia ma anche a far bene come chi ci ha preceduto – ha dichiarato il ct Bernardo Corradi, pur consapevole delle difficoltà (dal 2002, solo la Spagna è riuscita a vincere due volte di fila) – L’obiettivo minimo è arrivare in semifinale per qualificarci al Mondiale Under 20. Sarebbe un bel risultato, anche se noi non possiamo che ambire alla vittoria finale“.

Corradi ha poi concluso: “Alle statistiche do il giusto peso. Ad esempio non succedeva dal 2008 che ci qualificassimo con 3 successi alla fase Elite. Se poi però non dovessimo far bene in Irlanda del Nord, non saranno serviti a niente. Ci avvicineremo alla manifestazione passo dopo passo. Sarà importante anche riposare bene visto che l’evento arriva alla fine di una stagione intensa. Nella prima fase daremo spazio a una preparazione fisica, mentre poi ci dedicheremo allo studio delle avversarie e della tattica“.