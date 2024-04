Nadal-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

Rafael Nadal se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Il dodici volte vincitore dell’evento ha debuttato lasciando solamente cinque giochi all’azzurro Flavio Cobolli. Tra lui e gli ottavi di finale contro uno tra il tedesco Daniel Altmaier oppure il transalpino Arthur Fils, c’è l’australiano, che al primo turno ha potuto beneficiare di un bye in qualità di quarta forza del tabellone. Il fenomeno spagnolo guida il bilancio dei precedenti per 3-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il tennista aussie, infatti, nonostante un grande avvio di stagione, può andare in grande difficoltà su una superficie così lenta. Da monitorare, però, ci sono soprattutto le condizioni fisiche di Nadal, che non era al via in un torneo ufficiale da inizio gennaio per via dei noti infortuni.

Nadal e De Minaur scenderanno in campo oggi (mercoledì 17 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sulla Pista Rafa Nadal, con inizio fissato non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di sedicesimi tra Nadal e De Minaur, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.