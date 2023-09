LIVE – Musetti-Safiullin, semifinale Atp Chengdu 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Safiullin, incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 250 di Chengdu 2023 (cemento outdoor). Il giovane carrarino, dopo un ottavo di finale piuttosto balbettante, ha offerto un’ottima prestazione nei quarti per avere ragione del bombardiere transalpino Arthur Rinderknech. Adesso il confronto con il russo, che quest’anno ha stupito tutti risultando tra i migliori otto giocatori in quel di Wimbledon. Il numero 55 delle classifiche deve ancora perdere un set nel torneo e ha battuto avversari di livello assoluto come lo statunitense Brandon Nakashima e il britannico Daniel Evans.

Non sarà un compito facile per Musetti, che va a caccia della sua terza finale sul circuito maggiore (la seconda sul veloce). Il sovietico si è portato a casa l’unico precedente, disputato nel 2019 sui campi in cemento indoor del Challenger di Bergamo. Il vincitore della prima semifinale si scontrerà nell’ultimo atto contro uno tra il teutonico Alexander Zverev oppure il bulgaro Grigor Dimitrov. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Safiullin pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 11.30 italiane (le 17.30 locali).

