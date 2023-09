Atp Chengdu 2023, sfuma la prima finale stagionale per Musetti: Safiullin si impone in due set

Lorenzo Musetti non riesce a raggiungere la sua prima finale ATP del 2023. In quel di Chengdu, dove è in corso un torneo di categoria 250, l’azzurro in semifinale viene sconfitto in due set dal russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-3 6-4. Una partita abbastanza incolore da parte del numero due d’Italia e secondo favorito del tabellone, contro un avversario che invece è sembrato abbastanza in palla per tutta la settimana e anche quest’oggi ha confermato le impressioni. Dominante la prestazione al servizio di Safiullin, che non ha concesso una singola palla break e solo una volta è dovuto ricorrere ai vantaggi nei suoi turni di battuta. Domani in finale attende il vincente di Zverev-Dimitrov, mentre per Musetti testa a Pechino, dove giovedì inizia l’ATP 500.

LA PARTITA – L’inizio segue i rispettivi turni di battuta per entrambi i giocatori, ma è Musetti a concedere la prima chance per il break al suo avversario nel corso del sesto game. Lorenzo si salva ma nel successivo turno di servizio l’occasione si ripresenta per Safiullin e questa volta non fallisce l’appuntamento: break e poi servizio tenuto a trenta per chiudere il set 6-3. Quest’ultimo è anche l’unico gioco in cui Musetti è riuscito ad arrivare a 30 in risposta: sei i punti totali vinti dall’azzurro quando Safiullin era alla battuta.

La musica non cambia nel corso del secondo parziale. Safiullin tiene con irrisoria facilità i games di servizio, mentre Musetti continua ad incontrare sempre più problemi nei suoi. Il carrarino recupera da 0-30 sull’1-1 e fa lo stesso anche sul 2-2 annullando anche una palla break grazie ad una prima vincente. Ma sul 3-3 il break arriva comunque: il rovescio dell’azzurro si ferma in rete e il russo si porta avanti anche in questa frazione. L’ottavo gioco è certamente quello più complesso dell’intero incontro per Safiullin, che per la prima volta viene portato ai vantaggi dal nostro tennista. L’attuale n°55 del ranking mondiale ha bisogno di cinque palle games ma riesce ad aggiudicarsi il game. Poi, sul 5-4, torna ad avere vita facile e a zero chiude i conti: 6-3 6-4.