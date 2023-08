LIVE – Musetti-Medvedev, ottavi di finale Masters 1000 Toronto 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Medvedev, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto 2023 (cemento outdoor). Il carrarino ritorna in campo all’indomani della splendida vittoria in rimonta ottenuta ai danni del qualificato australiano Thanasi Kokkinakis. Servirà un’impresa adesso per fronteggiare la potenza e la solidità del numero tre del mondo, che ha esordito nell’appuntamento nordamericano domando in due set tutt’altro che agevoli il sanremese Matteo Arnaldi. Musetti partirà ampiamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers.

Questa superficie, infatti, esalta tutte le migliori caratteristiche del tennis del russo, che vuole subito fare bene in questo torneo per lanciare un messaggio in ottica US Open. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da registrare a qualsiasi livello. In palio per il vincitore c’è un quarto di finale contro uno tra il bombardiere statunitense Taylor Fritz oppure l’australiano Alex De Minaur. Musetti, dopo due successi in altrettanti turni, avrà poco da perdere contro il moscovita, forse il primo vero favorito per sollevare al cielo il trofeo nella giornata di domenica. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Medvedev pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali).

