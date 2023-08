Europa League 2023/24: Sheriff e Olympiakos si impongono all’andata, bene anche lo Slavia Praga

Proseguono le qualificazioni alla prossima Europa League, in campo le sfide valevoli per l’andata del terzo turno preliminare. L’Hacken si impone per 3-1 sullo Zalgiris: è Hrstic a rendersi protagonista sbloccando prima il risultato sul finale del primo tempo e insaccando poi anche il raddoppio al 47esimo. Rygaard mette poi il sigillo, rendendo ancora più vana la rete di Hnid all’85esimo. Vittoria anche per il Qarabag che firma il 2-1 contro l’HJK. Dopo un gol annullato su revisione Var, è Leandro Andrade a mettere a segno la rete del vantaggio al 55esimo. I finlandesi reggono bene e trovano poi il pareggio con Olusanya. E’ Juninho a firmare però la vittoria per gli Azeri.

Sconfitto il Bate dallo Sheriff Tiraspol. A segno nella prima frazione Ankeye e Badolo, apre anche la seconda frazione la marcatura ancora dell’attaccante numero 30, che porta il punteggio sul 3-0. Vana la rete di Bane al cinquantesimo minuto. Sul finale anche Yansane mette la firma con una doppietta, termina 5-1. Tris per lo Slavia Praga che si impone sulla Dnipro: a firmare il match la doppietta di Schranz nella prima frazione e la rete di Wallem all’81esimi. Reti inviolate da parte degli Ucraini: termina 3-0. L’Olympiakos vince di misura sul Genk grazie ad una rete messa a segno nel primo minuto di gioco da Fortounis, match proseguito poi con diverse occasioni ma zero reti messe a segno: termina 1-0. Prende il largo il Zrinjski sul Breidablik: 6-2 il risultato finale. A timbrare il tabellino dei marcatori per la formazione di Rendulic sono stati con doppietta Kis e Malekinusic, a segno anche Bilbija e Ivancic. Vane le reti di Ludviksson e Eyjolfsson.