Milan, Scaroni resta presidente dopo la nomina all’Enel

Paolo Scaroni resta presidente del Milan, anche dopo la nomina al vertice dell’Enel. Stando a quanto filtra, una volta ricevuta la proposta di nomina, Scaroni ha chiesto e ottenuto come condizione quella di mantenere la carica di numero 1 della società rossonera, dove è coinvolto anche nel progetto stadio. Scaroni ha già lavorato in Enel come amministratore delegato dal 2002 al 2005. Per quanto riguarda il Milan, il dirigente nel 2017 è entrato a far parte del consiglio di amministrazione. Il 21 luglio 2018, a seguito del passaggio del Milan al fondo Elliott Management Corporation, viene nominato presidente. Nel settembre 2022, dopo l’acquisto del Milan da parte del fondo RedBird Capital Partners, Scaroni è stato confermato alla guida del club, con cui ha vinto lo Scudetto.