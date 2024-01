LIVE – Jannik Sinner in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Jannik Sinner a Roma, nella sede della Fitp, a pochi giorni dal trionfo clamoroso agli Australian Open. Per circa un’ora, dalle ore 15 alle 16, il tennista altoatesino, che ha vinto un titolo Slam, risponderà alle domande dei cronisti riuniti per celebrare il suo grandissimo successo e parlerà del suo futuro e delle sensazioni vissute a Melbourne. Di seguito ecco la diretta scritta.

15.12 – “Mi sono trasferito a Monaco a 18 anni quando ero sotto la guida del mio vecchio allenatore, che aveva la residenza lì. La cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui potersi allenare, ci sono tante strutture, tanti campi e palestre. Lì mi sento a casa, mi trovo bene, posso andare al supermercato senza problemi”

15.11 – “Zverev ha giocato molto bene in questo inizio di stagione, sarà tosto da battere. Non vedo l’ora di affrontarlo, è un giocatore completo, serve bene risponde bene. Ha battuto i numeri 1 già tanti anni fa”

15.10 – “L’obiettivo di quest’anno è migliorare negli slam, e direi che meglio di così non poteva iniziare. La stagione però è lunga, posso dire che mi mancava la competizione”

15.08 – “Farò il tifo per Sanremo da casa. Quando avrei dovuto andare sarò già a lavoro per tornare in campo, quindi non parteciperò”

15.07 – “Vagnozzi è molto bravo tecnicamente e tatticamente, anche lui è stato giocatore e sa quali colpi funzionano e quali no. Sia lui che Cahill sono umili, mi ascoltano e sanno mettermi nelle migliori condizioni. Darren ha fatto una carriera incredibile, ha portato tanti al numero 1 e questo è il suo quinto slam, sa come gestire la pressione. Si dividono, Darren fa più la parte di gestione di come capire i momenti, mentre con Simone lavoriamo più sulla parte tecnica”

15.04 – “Sarà molto importante la programmazione che stiamo facendo, come l’anno scorso, in cui ci siamo presi dei momenti in cui non ho toccato la racchetta passando tanto tempo in palestra. Devo migliorare tanto la forza e la resistenza. Lo step maggiore però l’ho fatto a livello mentale, imparando come gestire certi momenti. C’è ancora tanto lavoro da fare comunque”

15.01 – “Sono contento di quello che abbiamo fatto e di condividere le emozioni con tutti voi. Però ci sono tanti tornei durante l’anno con opportunità di fare bene o male. Sono certamente contento di questo traguardo certamente. Mi piace sentire il calore della gente, ma sono lo stesso ragazzo di due settimane fa”

15.00 – Iniziata la conferenza stampa di Jannik Sinner