Fiorentina, arriva Belotti dalla Roma in prestito fino a giugno

La Fiorentina ha chiuso positivamente l’affare Andrea Belotti. Il Gallo arriverà in prestito fino a giugno dalla Roma ed è atteso in serata a Firenze per le visite mediche, in programma domani, giornata in cui arriverà anche la firma per mettersi poi a disposizione di Vincenzo Italiano. La trattativa sarà ufficializzata a breve, per il momento sui social del club viola è apparsa l’immagine di un gallo.