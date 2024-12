Il live e la diretta testuale delle tre partite della sfida Italia-Svizzera, esordio della squadra azzurra nella United Cup 2025. La squadra azzurra è sbarcata a Sydney già da qualche giorno per assorbire il fuso orario, allenarsi in vista del torneo e svolgere i consueti impegni off-court prima dell’inizio della competizione. La formazione elvetica, invece, è già scesa in campo nel corso della seconda giornata di incontri, superando al doppio decisivo la Francia. Belinda Bencic, rientrata sul circuito da un paio di mesi dopo lo stop per maternità, ha facilmente disposto di Chloe Paquet, mentre Dominic Stricker – altro giocatore rientrato nella seconda parte della scorsa stagione dopo un lungo stop per infortunio – si è arreso in due set lottati a Ugo Humbert. Poi, i due hanno sconfitto nel doppio la coppia composta da Lechemia e Roger-Vasselin.

Non dovrebbero esserci dubbi su chi scenderà in campo quest’oggi. Ad aprire sarà il singolare femminile con Bencic che dovrà vedersela contro la nostra Jasmine Paolini. Tanta attesa per l’esordio stagionale della più grande sorpresa del 2024. A seguire, toccherà presumibilmente a Flavio Cobolli doversela vedere contro Stricker. Il giovane tennista romano inizia da qui un’annata tennistica in cui deve cercare di confermare il gran salto di qualità effettuato nel corso della passata stagione. Nonostante sia a Sydney anche un’altra doppista come Angelica Moratelli, sul doppio schierato non dovrebbero esserci dubbi di alcun tipo: Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni degli ultimi US Open, tornano in gara per prepararsi al meglio in vista degli Australian Open.

PROGRAMMA UNITED CUP

RISULTATI E CLASSIFICHE

MONTEPREMI E REGOLAMENTO

LIVE A PARTIRE DALLE 7.30 (DUE SINGOLARI + DOPPIO MISTO)

LIVE dalle 7.30 – Flavio Cobolli (ITA) vs. Dominic Stricker (SUI)

LIVE a seguire – Jasmine Paolini (ITA) vs. Belinda Bencic (SUI)

LIVE a seguire – Sara Errani/Andrea Vavassori (ITA) vs. Belinda Bencic/Dominic Stricker (SUI)