È cominciata con il piede giusto l’avventura dell’Italia nellaUnited Cup 2025. Al debutto nella competizione di scena in Australia, la squadra azzurra ha infatti sconfitto agevolmente la Svizzera, ipotecando la vittoria già dopo i due singolari. Flavio Cobolli ha infatti sconfitto in due set Dominic Stricker e poco dopo Jasmine Paolini ha annientato Belinda Bencic. L’Italia raggiunge dunque la Svizzera al comando del girone e potrà approcciare il confronto con la Francia con la consapevolezza che, in caso di vittoria, concluderà al primo posto il girone e si qualificherà per i quarti di finale.

Cobolli b. Stricker 6-3 7-6

Ad aprire le danze alla Ken Rosewall Arena di Sydney sono stati Flavio Cobolli e Dominic Stricker, a caccia del primo punto del confronto Italia-Svizzera. I due sono grandi amici e hanno giocato spesso il doppio insieme (vincendo anche il Roland Garros junior), mentre si sono affrontati una volta sola, alle Next Gen ATP Finals di Jeddah nel 2023 con vittoria del romano. L’esito è stato il medesimo perché Cobolli è riuscito ad avere la meglio in due set. 6-3 7-6 il punteggio dell’incontro, durato un’ora e mezza, in cui Flavio ha espresso un ottimo tennis ed è apparso in gran forma nonostante qualche momento di difficoltà.

Nel primo set, Cobolli ha strappato la battuta all’avversario nel primo e nell’ultimo gioco. Imporsi non è stata però una passeggiata perché in ben due occasioni è stato costretto a recuperare da 15-40. L’azzurro è comunque riuscito ad annullare tutte e 4 le palle break e a tenere sempre la battuta, prevalendo per 6-3. Molto più equilibrata la seconda frazione, in cui c’è stata una sola palla break, peraltro nell’unico game che si è risolto ai vantaggi: il settimo. A concederla – e poi ad annullarla – è stato Flavio, molto bravo a tenere a distanza Stricker. A rompere l’equilibrio è stato dunque il tie-break, che a sorpresa non è stato invece combattuto perché Cobolli l’ha dominato. Il romano si è imposto con un severo 7-2 ed ha conquistato la vittoria, regalando il primo punto all’Italia.

Paolini b. Bencic 6-1 6-1

In seguito sono scese in campo Jasmine Paolini e Belinda Bencic in quello che si preannunciava un match spettacolare e tutto da vivere. Non è stato così perché la tennista italiana ha dominato in lungo e in largo e si è imposta con un periodico 6-1 in appena 51 minuti di gioco. Troppo superiore Jasmine, che ha cominciato la stagione esattamente come aveva finito la precedente, esprimendo un tennis di livello notevole, ed ha sconfitto per la prima volta in carriera Bencic dopo le due sconfitte in altrettanti precedenti.

Sul match in sé c’è poco da dire dato che Bencic non è riuscita a opporre resistenza ed ha dato prova di dover lavorare ancora parecchio per ritrovare la sua forma migliore e giocarsela sulle più forti. Emblematiche le difficoltà al servizio, con 7 break subiti in altrettanti turni. Per quanto riguarda Jasmine invece c’è solo da applaudire ed essere fiduciosi in vista del 2025 se questi sono i presupposti. L’Italia ha dunque sconfitto la Svizzera (a prescindere dall’esito del doppio misto) e si è assicurata di essere artefice del proprio destino in occasione dell’ultimo confronto del girone, quello contro la Francia. Per vincere il girone e qualificarsi bisognerà sconfiggere i transalpini.

Le parole degli italiani

“Credo di aver giocato un’ottima partita. È sempre bello giocare con la bandiera dell’Italia sul cuore, con i compagni e mio padre a fare il tifo in panchina. È divertente e oggi ho fatto grandi cose per noi” ha dichiarato Flavio Cobolli. Jasmine Paolini ha invece detto: “Ho disputato un bell’incontro. Tutto ha funzionato nella maniera giusta: ho servito e risposto bene, e mi sono sentita bene in campo. Bencic? E’ una giocatrice fantastica che mi ha sconfitto diverse volte: è bello riaverla nel circuito”.

La classifica aggiornata del girone dell’Italia

ITALIA 1V 0P (2-0)

Svizzera 1V 1P (2-3)

Francia 0V 1P (1-2)