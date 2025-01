Il live e la diretta testuale delle tre partite della sfida Italia-Repubblica Ceca, quarti di finale della United Cup 2025. Fin qui perfetto il cammino della squadra azzurra, che ha annientato prima la Svizzera e poi la Francia nella fase a gironi. Due affermazioni nette, senza perdere alcun incontro tra singolari e doppio misto. Jasmine Paolini è una garanzia e Flavio Cobolli non poteva partire meglio in questo avvio di stagione. Con loro, una delle coppie più forti al mondo nel misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Ora, però, il tabellone diventa complesso, perché la sfidante nei quarti sarà la forte Repubblica Ceca di Karolina Muchova e Tomas Machac.

Ad aprile il programma a partire dalle 07:30 italiane sarà il singolare femminile, con Jasmine che avrà di fronte un osso durissimo. Muchova si è imposta in tutti e quattro i precedenti scontri diretti. L’ultima vittoria è di pochi mesi fa agli US Open. La ceca non ha bisogno di presentazioni: quando il fisico non le dà problemi, è una delle migliori al mondo. Già n°22 attualmente dopo aver saltato tutta la prima parte della scorsa stagione. Quest’anno la top-10 è un traguardo assolutamente alla portata nel giro di pochi mesi.

A seguire sarà il turno del tennista romano in quello che è un matchup tra due delle maggiori sorprese del 2024 in quanto a scalate nel ranking ATP. Machac è entrato anche in top-25 e sarà testa di serie a Melbourne, mentre Flavio è in bilico attualmente e cerca una vittoria che lo aiuterebbe nel raggiungimento di questo obiettivo. Il ceco è avanti 2-0 nei precedenti, entrambi giocati sul veloce nell’autunno del 2022.

LIVE A PARTIRE DALLE 7.30 (DUE SINGOLARI + DOPPIO MISTO)

LIVE dalle 7.30 – Jasmine Paolini (ITA) vs. Karolina Muchova (CZE)

a seguire – Flavio Cobolli (ITA) vs. Tomas Machac (CZE)

LIVE a seguire – Sara Errani/Andrea Vavassori (ITA) vs. Tomas Machac/Karolina Muchova (CZE)