La scena più brutta nei match validi per la regular season NBA andati in scena nella notte italiana è stata senz’altro l’infortunio subito da Jaden Ivey. Durante la sfida contro gli Orlando Magic, il cestista ha avuto la peggio in un contatto con Cole Anthony. I due si stavano infatti contendendo una palla vacante, quando il giocatore dei Magic è scivolato ed ha sbattuto sulla gamba di Ivey, facendolo cadere a sua volta.

Immediatamente l’infortunio è apparso grave perché il giocatore dei Pistons era estremamente sofferente mentre si teneva all’altezza dello stinco. La conferma è arrivata quando i giocatori delle due squadre si sono riuniti intorno ad Ivey, formando un cerchio, e i membri dello staff di Detroit hanno sollevato degli asciugamani per impedire che il pubblico potesse vedere l’infortunio. Il classe 2000 ha poi lasciato l’arena in barella, con un asciugamano a coprire la zona del corpo interessata. Oltre ad Ivey, i giocatori sono andati a rincuorare anche lo stesso Cole Anthony, particolarmente scosso dopo quanto accaduto.

Come sta Ivey

La guardia dei Detroit Pistons si è sottoposta ad un intervento chirurgico – che è riuscito – presso l’Henry Ford Hospital. La diagnosi è stata “frattura del perone della gamba sinistra”. “Prometto di tornare ancora migliore. La ripresa inizia ora” ha scritto sui social Ivey, che sarà rivalutato tra quattro settimane. JB Bickerstaff, coach dei Detroit Pistons, ha invece dichiarato: “È dura per tutti noi. Non c’è persona o compagno di squadra migliore di Jaden. Faccio i complimenti ai ragazzi per aver portato a termine il match: ci tengono a lui e non volevano deluderlo“.

Una stagione entusiasmante

Quinta scelta al Draft del 2022, Ivey è uno dei protagonisti di questa stagione con i Detroit Pistons. Viaggia infatti a una media di 17,6 punti, 4,1 rimbalzi e 4 assist a partita. Vanta inoltre le migliori percentuali in carriera nei tiri dal campo (46%) e nei tiri da tre punti (40,9%). Anche nel match contro i Magic, prima di dover abbandonare il parquet, aveva messo a referto 22 punti.

Le parole di Kentavious Caldwell-Pope

“È stato devastante. Non ho visto cosa è successo, ma so che Cole si è tuffato per prendere la palla, e Ivey era lì, al suolo. All’inizio ho pensato che fosse solo un crampo alla gamba, ma si è rivelato peggio di così. Le mie preghiere sono per lui, spero che si riprenda completamente e torni in salute. E’ un grande giocatore” riporta The Detroit News.

La classifica NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 29-4

Boston Celtics 25-9

New York Knicks 24-10

Orlando Magic 20-15

Milwaukee Bucks 17-15

Miami Heat 17-15

Atlanta Hawks 18-16

Indiana Pacers 17-18

Detroit Pistons 15-18

Chicago Bulls 15-19

Philadelphia 76ers 13-19

Brooklyn Nets 13-21

Toronto Raptors 8-26

Charlotte Hornets 7-25

Washington Wizards 6-25

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 28-5

Memphis Grizzlies 23-11

Houston Rockets 22-11

Denver Nuggets 19-13

Dallas Mavericks 20-14

Los Angeles Lakers 19-14

Los Angeles Clippers 19-15

Minnesota Timberwolves 17-16

San Antonio Spurs 17-16

Golden State Warriors 17-16

Phoenix Suns 15-17

Sacramento Kings 15-19

Portland Trail Blazers 11-22

Utah Jazz 7-25

New Orleans Pelicans 5-29

Gli ultimi risultati della regular season

Notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 gennaio

Detroit Pistons – Orlando Magic 105-96

Washington Wizards – Chicago Bulls 125-107

Miami Heat – New Orleans Pelicans 119-108

New York Knicks – Utah Jazz 119-103

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 130-113

Houston Rockets – Dallas Mavericks 110-99

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 139-120

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 113-107

Notte tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio

Miami Heat – Indiana Pacers 115-128

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 115-118

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 110-113

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 116-98

Golden State Warriors – Philadelphia 76ers 139-105

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 114-106