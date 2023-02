LIVE – Giorgi-Tauson 6-1 3-6 4-6, secondo turno Wta Linz 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Tauson, incontro valido per il secondo turno del Wta 250 di Linz 2023. Camila trova sul suo cammino l’ostica danese, che si è finalmente lasciata alle spalle un infortunio e vuole risalire la china. Impegno tutt’altro che facile per l’azzurra, già sconfitta da Tauson a Lione nel 2021 e chiamata a giocare con molta attenzione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match in questione. Giorgi e Tauson scenderanno in campo non prima delle 18:30.

COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMMA

GIORGI-TAUSON 6-1 3-6 4-6

TERZO SET E MATCH TAUSON! La spunta la danese, 1-6 6-3 6-4. Peccato per Camila, ha dato tutto, quanti rimpianti!

TERZO SET Ancora quaranta pari! Tauson ora sembra un po’ in difficoltà.

TERZO SET – Game fiume al tie-break, una palla break annullata a Giorgi che però ha cancellato tre palle match. Che tensione.

TERZO SET – Giorgi annulla un match point e si va ai vantaggi!

TERZO SET – 15-30! Ci prova Camila dando fondo a tutte le energie rimaste.

TERZO SET – A trenta Giorgi tiene la battuta e prova a prolungare il match. Ma al cambio campo Tauson serve per chiuderla qui.

TERZO SET – La palla corta di Tauson non lascia scampo a Giorgi, 3-5 a quindici.

TERZO SET – BREAK TAUSON! A zero ancora, davvero un guaio dietro l’altro al servizio per Camila.

TERZO SET – 0-40 ancora! Non è possibile.

TERZO SET – CONTROBREAK GIORGI! Sbaglia nella misura Tauson, Giorgi ne approfitta ed è ancora in vita. 3-3.

TERZO SET – 0-30, poi 30-40! C’è un’altra palla break per Giorgi.

TERZO SET – BREAK TAUSON! A zero all’ennesimo colpo sbilenco della Giorgi, Tauson ringrazia ed è avanti 3-2 e servizio.

TERZO SET – No! No! No! Quanti errori Camila! 0-40, tre palle break.

TERZO SET – CONTROBREAK GIORGI! Non molla Camila e alla seconda opportunità piazza il controbreak. 2-2 e tutto in parità.

TERZO SET – 15-40 all’improvviso! Giorgi ha due palle per il controbreak.

TERZO SET – BREAK TAUSON! Che disastro, break Tauson e 1-2. Giorgi uscita dal match.

TERZO SET – Camila concede palla break ai vantaggi.

TERZO SET – Tauson ormai padrona del campo, sovverte lo scambio e accorcia sul 40-30. Un quindici delicatissimo il prossimo.

TERZO SET – Solidissima Tauson, tiene la battuta e si porta sull’1-1.

TERZO SET – Parte bene Camila Giorgi tenendo la battuta a trenta, sembra essere tornata un po’ di aggressività. 1-0.

SECONDO SET TAUSON! Come d’incanto a metà set Giorgi ha cominciato a faticare maledettamente. Ed è 6-3 per la danese, che porta tutto al terzo set.

SECONDO SET – Torna a tenere il servizio Camila, ma il vento è chiaramente cambiato. 5-3.

SECONDO SET – Conferma col servizio il break di vantaggio Tauson e vola sul 5-2.

SECONDO SET – BREAK TAUSON! Ha alzato il livello da paura la danese e Camila si è sciolta come neve al sole! 2-4.

SECONDO SET – E c’è una palla break per Tauson sul 30-40!

SECONDO SET – Tauson tiene la battuta in rimonta e si porta sul 3-2. Per la prima volta è avanti.

SECONDO SET – CONTROBREAK TAUSON! Non era affatto nell’aria, ma con Giorgi ce lo si può sempre aspettare il calo di tensione. 2-2, tutto in discussione.

SECONDO SET – Allarme rosso! Giorgi sotto 0-40, tre palle break all’improvviso per Tauson.

SECONDO SET – Tauson tiene la battuta e interrompe un’emorragia di game persi. 2-1.

SECONDO SET – Al servizio Giorgi lascia solo le briciole a Tauson. 2-0 comodo.

SECONDO SET – BREAK GIORGI! Apre strappando il servizio alla rivale ormai in tilt, una maturità davvero rara fin qui per l’azzurra. 1-0.

SECONDO SET – Parte alla grande Camila e si conquista subito la palla break.

SECONDO SET – Che angoli trova Camila Giorgi! Applaude suo padre, 15-30.

SECONDO SET – Tauson si è allontanata dal rettangolo di gioco, Giorgi sembra molto concentrata in attesa.

PRIMO SET GIORGI! Basta nemmeno mezzora per la vittoria del primo set da parte di Giorgi! 6-1 senza appello.

PRIMO SET – 40-0 Giorgi e tre palle set. Le sta riuscendo tutto.

PRIMO SET – BREAK GIORGI! Dominio Giorgi in questa fase, ecco il break a quindici e ora servirà per il set.

PRIMO SET – Camila schiacciasassi! Smash a rete dopo aver costretto in un angolo Tauson, 15-40 e due palle break.

PRIMO SET – Super solidità di Giorgi! 4-1 per l’azzurra che dopo 22′ vede da vicino la possibilità di conquistare il primo set.

PRIMO SET – Con che disinvoltura Giorgi passa dal doppio fallo all’ace. 30-15.

PRIMO SET – BREAK GIORGI! Concentrata e aggressiva l’azzurra, strappa il servizio alla rivale e si porta sul 3-1 e servizio.

PRIMO SET – Sbaglia tutto Tauson, nuova palla break Giorgi!

PRIMO SET – Palla break Giorgi ai vantaggi, annullata.

PRIMO SET – Che spreco di Giorgi! Colpisce male, poteva trovare la doppia palla break e invece è 30-30.

PRIMO SET – Ottimo turno al servizio per Camila, concede solo un quindici. 2-1.

PRIMO SET – Tiene la battuta Tauson, 1-1.

PRIMO SET – Gran discesa a rete di Giorgi, 30-15.

PRIMO SET – A trenta Giorgi porta a casa il primo game.

PRIMO SET – Prima un bel lungolinea, poi Camila esagera in profondità. 40-30.

PRIMO SET – Si parte con la marchigiana al servizio, suo il primo quindici.

18.30 Amici di Sportface, buonasera da Linz dove Camila Giorgi cerca il pass per i quarti di finale contro la Tauson. Si parte fra pochissimo.