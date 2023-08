LIVE – Giorgi-Pegula, primo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Pegula, incontro valevole per il primo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). L’azzurra non è stata fortunata nel sorteggio. All’esordio, infatti, ha pescato la numero tre del ranking mondiale, recente trionfatrice in quel di Montreal. La statunitense, complice anche il netto vantaggio di 6-1 negli scontri diretti, partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. In ben quattro occasioni, però, la questione si è risolta solamente al terzo e decisivo parziale. Per Giorgi c’è soprattutto un’incognita fisica.

Nell’ultimo appuntamento a cui ha preso parte, infatti, è stata costretta al ritiro nelle battute iniziali del terzo set. Era il primo turno delle qualificazioni di Cincinnati contro la canadese Rebecca Marino. La speranza è che possa essersi del tutto ripresa per provare a compiere un’impresa e guadagnarsi un eventuale secondo turno contro una tra la rumena Patricia Maria Tig oppure proprio la sopracitata nordamericana. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Giorgi e Pegula pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali) sull’Arthur Ashe Stadium (al termine del primo turno maschile tra il russo Daniil Medvedev e l’ungherese Attila Balazs).

COME SEGUIRE GIORGI-PEGULA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

GIORGI-PEGULA (primo turno US Open 2023)