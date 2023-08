MOVIOLA – Reggiana-Palermo, incredibile Romagna: subentra senza permesso e viene ammonito

Incredibile episodio al Città del Tricolore dove è in corso il primo tempo di Reggiana-Palermo. Dopo un cartellino rosso sventolato ai danni di Marcandalli, Nesta corre ai ripari e chiama Filippo Romagna per sostituire Vergara. Il quarto uomo accorda la sostituzione ma il difensore ex Sassuolo subentra quando ancora il compagno non era uscito dal campo. Per questo motivo, come da regolamento, Romagna viene ammonito e fatto tornare fuori dal campo, solo allora la sostituzione si può effettuare. Nesta furioso con l’arbitro Tremolada, accusando il quarto uomo di negligenza.