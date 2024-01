LIVE – Gauff-Sabalenka, semifinale Australian Open 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Gauff-Sabalenka, incontro valevole per la prima semifinale femminile degli Australian Open 2024. La diciannovenne americana è reduce dalla maratona di più di tre ore servita per porre fine alla resistenza dell’ucraina Marta Kostyuk. La bielorussa, invece, deve ancora perdere un set in tutto il torneo e ha lasciato le briciole alle sue avversarie. I precedenti vedono Gauff in vantaggio per 4-2. L’ultima volta si sono incontrate nella prima metà dello scorso settembre in occasione dell’ultimo atto degli US Open. La statunitense prevalse in rimonta assicurandosi il primo titolo Major della giovane carriera.

Sabalenka, tuttavia, sta mostrando un livello incredibilmente alto e partirà piuttosto nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La numero due del mondo, inoltre, su questi campi ha trionfato nella passata edizione e vuole a tutti i costi tornare a disputare la finalissima. Qui la vincitrice di questo match troverebbe dall’altra parte della rete una tra la sorprendente qualificata ucraina Dayana Yastremska oppure la cinese Qinwen Zheng, protagoniste della seconda semifinale di giornata. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale della prima semifinale femminile tra Gauff e Sabalenka. Le due giocatrici sono pianificate come quarto e penultimo match sulla Rod Laver Arena con inizio fissato a partire dalle ore 09.30 italiane.

