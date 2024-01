Golf, altro colpo per la Superlega araba: dopo Rahm arriva anche Meronk

Un altro giocatore tra i più affermati al mondo è pronto a fare le valigie e lasciare il PGA Tour per il LIV Golf. Si tratta di Adrian Meronk, che può considerarsi ormai come un nuovo acquisto della Superlega araba, pronta ad annunciare un nuovo colpo dopo quello di Jon Rahm. eronk, 30enne nato ad Amburgo, si unirà al team “Cleeks” guidato dal tedesco Martin Kaymer e farà il suo debutto sul circuito separatista del green già la prossima settimana, dal 2 al 4 febbraio in Messico, nella prima gara della LIV Golf 2024.