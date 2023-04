MOVIOLA – Empoli-Lecce, Hjulmand su Parisi: per Fabbri è rigore

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Empoli-Lecce, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Castellani i padroni di casa attaccano sulla fascia sinistra, la palla finisce dentro l’area di rigore con Parisi che scappa via a Hjulmand: il capitano del Lecce interviene e l’arbitro Fabbri fischia calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come ci sia un contatto basso tra le gambe dei due giocatori, per il direttore di gara tanto basta per fischiare la massima punizione. In queste situazioni il Var non interviene e lascia la decisione del campo. Dagli undici metri Caputo è freddo e fa 1-0.