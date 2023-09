LIVE – Djokovic-Shelton, semifinale US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Shelton, prima semifinale degli US Open 2023 (cemento outdoor). Il giovane tennista americano dodici mesi fa qui a New York faceva il suo esordio in un torneo dello Slam al culmine di un’estate in cui si era iniziato a far conoscere anche al grande pubblico. Un anno dopo lo ritroviamo con all’attivo già un quarto di finale agli Australian Open e ora contenderà al giocatore con più Slam nella sua bacheca l’accesso alla finale di quest’edizione degli US Open. Shelton in realtà nel corso della stagione ha avuto diversi momenti difficili a livello di risultati, ma evidentemente non gli piace steccare gli appuntamenti importanti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Djokovic e Shelton pianificati non prima delle ore 21:00 italiane sull’Arthur Ashe Stadium.

